Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
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Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk

03.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:32
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önlerinde kalabalıklar oluştu.

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önlerinde kalabalıklar oluştu. 

Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te, vatandaşlar çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yine yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişinen sosyal mesafe ve zorunlu maske kuralını da ihlal ettikleri görüldü. Bazıları ise maskelerini çene altına indirdi. Polis ve zabıta ekipleri gün boyu PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluşturanlar başta olmak üzere vatandaşları, tedbirlere uymaları yönünde bilgilendirme çalışması yapıyor. Denetlemelerden memnun olan Gaziantepliler, herkesi duyarlı olmaya ve tedbirlere uymaya davet ediyorlar.


Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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