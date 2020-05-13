Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te birçok vatandaş, mağazaların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmalarına yönelik anonslar yaparak uyarıyor.

Kaynak: DHA