Gaziantep'te çarşı yoğunluğu sürüyor Korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği iller arasında olan Gaziantep'te, çarşı ve sokaklarda oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.

Korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği iller arasında olan Gaziantep'te, çarşı ve sokaklarda oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.

Kentte yoğunluğun yaşandığı Gaziler çarşısında maske kullanımının kısmen riayet edildiği gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Yapılan denetimlere rağmen yoğunluk yaşanan çarşı, cadde ve sokaklarda özellikle gençlerin maske takmadığı ya da uygun şekilde kullanmadığı görüntülere yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA