Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
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Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk

Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, caddeler ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu.

GAZİANTEP'te, caddeler ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından halk, alışveriş işleri için çarşı ve işlem yaptırmak için PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu. Çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri ise yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe denetimlerinde bulunarak vatandaşları maske takmaları yönünde anons yaparak uyardı.


- Gaziantep
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk - Haberler
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