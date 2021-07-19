Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
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Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu

Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır bayramı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, yasaksız bir şekilde geçirilebilecek olan Kurban Bayramı'nın hazırlıkları için Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarına akın etti. Kentin en işlek merkezlerinden olan Gaziler Caddesi, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı'nda bayram alışveriş yapan vatandaşlar, yoğunluklar oluşturdu. Vatandaşlar, sıcak nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar sıcağa rağmen alışverişlerine devam etti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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