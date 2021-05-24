Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
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Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ancak tam kapanmanın ardından vaka sayılarının düştüğü Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ancak tam kapanmanın ardından vaka sayılarının düştüğü Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu uygulanmaya devam eden 56 saatlik yasağın ardından vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlardan bazılarının da maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.


Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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