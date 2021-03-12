Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'in en işlek noktalarından olan çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarının ihlal edildiği bölgede polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunarak vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ