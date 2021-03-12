Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
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Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:24
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'in en işlek noktalarından olan çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarının ihlal edildiği bölgede polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunarak vatandaşları uyardı.


Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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