GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
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GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

10.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:33

Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunlukKORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte kafe ve restoranların açıldığı kentte vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat edilmezken, bazı kişilerin de maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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