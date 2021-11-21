Gaziantep'te arazide çanta içerisinde cenin bulundu
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arazide çanta içerisinde cenin bulundu.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arazide çanta içerisinde cenin bulundu.
İlçeye bağlı Geylani Mahallesi'nde arazide çanta içerisinde cenin bulan hurda toplayıcıları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrası yaklaşık 5 aylık olduğu tahmin edilen cenin, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri, cenini bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.