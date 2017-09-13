Gaziantep'te Canlı Bomba Yakalandı

Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te operasyonla yakalandı.
Fransa'dan NATO'ya S-400 cevabı: Türkiye'nin iç meselesi
Barzani, gözdağı verdi: Bağımsızlığımız için bedel ödemeye hazırız
ABD'den PKK'ya Hummer, roket ve füze dolu 90 TIR'lık hediye!
Körfez'den sürpriz ziyaret! Katar Emiri El Sani Türkiye'ye geliyor
Moskova'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Kasırga sırasında duyulan ezan sesi, tüyleri diken diken etti
Ölen kardeşine son kez bakmak isteyen abi, hayatının şokunu yaşadı
Yatak görüntüleri çıkan damat adayı, eskort sitesi yöneticisi çıktı
Adnan Oktar'ın tekne sefası kediciğin nefesini kesti
Çocuklar, dehşeti anlattı: 100 TL getiremeyeni bayılana kadar dövdüler
Halay çekerken düşüp ölen teknikerin son anları kameralara yansıdı
"Dayı" koştu, Zarrab kazandı! Hapisteyken bile para basıyor
Bakanlık, taşıyıcı anneler için harekete geçti! Hapis cezası geliyor
Darbe girişimini yöneten sivil imam, Gülen'in evinde kalmış
Kebapçı Selahattin'in Etiler şubesiyle ilgili kaçak iddiası!