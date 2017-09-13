Gaziantep'te Canlı Bomba Yakalandı

Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te Canlı Bomba Yakalandı

Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te operasyonla yakalandı.

Kaynak: Dunya.com