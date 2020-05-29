Gaziantep'te camiler dezenfekte edildi
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Gaziantep'te camiler dezenfekte edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak camileri dezenfekte etti.

Gaziantep'te camiler dezenfekte edildi
29.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:47

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak camileri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenli aralıklarla sürdürdüğü dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarına cami ve mescitleri de ekleyerek şehirdeki camileri ibadete hazır hale getirdi.

Cami ve mescitleri dezenfekte eden belediye ekipleri, camilerin avlusu ve çevresini de temizledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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