Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

27.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:48
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir camiden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.C'yi adresinde gözaltına aldı.

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Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının camiye girmesi ve çıkışı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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