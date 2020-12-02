GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeditepe ve Mücahitler mahallerindeki cami ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin camiden çaldığı avizeyi montuna sararak götürmesi ile iş yerinden televizyon çalma anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı