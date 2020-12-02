GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

02.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:42

Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te cami ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeditepe ve Mücahitler mahallerindeki cami ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin camiden çaldığı avizeyi montuna sararak götürmesi ile iş yerinden televizyon çalma anları yer alıyor.

GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Cami ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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