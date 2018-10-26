Gaziantep'te cami minaresine yıldırım düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düştü. Olayda minarenin külah ve alem olarak bilinen bölümleri hasar gördü.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde bulunan caminin minaresine yıldırım düştü. Sabah namazının hemen ardından meydana gelen olayda minarenin alem, külah ve petek olarak bilinen bölümleri yıkıldı. Minarenin hasar gördüğü olayın namazdan sonra meydana gelmesi can kaybını önledi. Caminin bahçesine düşen taşlar cemaatin dinlenmek için kullandığı bir bankı tahrip etti.

Yıldırım düştüğü anda büyük bir gürültü duyduklarını anlatan cami cemaatinden Halit Yıldız, "Sabah saatlerinde şiddetli bir yağmur başladı ve ardından yıldırım düştü. Minaremizin bir kısmı yıkıldı. Sesi duyduk çok gürültülü bir sesti. Aniden oldu. Birden oluşan gök gürültüsü gibiydi. O arada yıldırım düştü. Bu camimiz 1963 yılında minare ise 1965 yılında yapıldı. Tadilat içinde çalışmalarımız olacak. Minaremiz tekrar yapılacaktır" diye konuştu.

Öte yandan mahalle sakinleri ve cami cemaati, kış mevsimi olması nedeniyle yeni bir yıldırım düşme vakasının faciaya neden olabileceğini belirterek, minarenin bir an önce yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.