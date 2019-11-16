Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.
16.11.2019 02:45 | Son Güncelleme: 16.11.2019 02:47
Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9