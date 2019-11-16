Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
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Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9

Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.

16.11.2019 02:45 | Son Güncelleme: 16.11.2019 02:47
Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9

'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9

BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
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