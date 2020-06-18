Gaziantep'te cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde inşaat halindeki Akkent Camisi'nin içerisindeki iskele yapımında kullanılan odunlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında bazı iskele parçalarının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım 2019'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmış, 33 saat sonra ulaşılan mühendis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA