Gaziantep'te Cami Açılışı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Karataş'ta inşa edilen Nihayet Tahmazoğlu Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin hem cami, hem de yeni konseptte gençlik, kültür ve aile merkezi olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Gül, hayrı için Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da Şahinbey'in nüfus artışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olduğunu ifade ederek, ihtiyaçların da o doğrultuda ortaya çıktığını aktardı.

Bakbak, caminin de bu ihtiyaçlardan biri olduğunu ve giderildiğini belirtti.

Tahmazoğlu ise Karataş'ta 10 yıl önce üç cami varken bugün 15'e yükseldiğine değindi.

Kaynak: AA