Gaziantep'te çalıntı otomobille kaçan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te çaldıkları otomobille polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Polis Merkezi ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, bekçilerin de desteğiyle kovalamaca sonucu yakalandı.

Çalıntı olduğu tespit edilen aracın sürücüsü ile otomobildeki bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş