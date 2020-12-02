Gaziantep'te çalıntı otomobille kaçan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te çalıntı otomobille kaçan 2 şüpheli yakalandı

02.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:58
Gaziantep'te çalıntı otomobille kaçan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te çaldıkları otomobille polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çaldıkları otomobille polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Polis Merkezi ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, bekçilerin de desteğiyle kovalamaca sonucu yakalandı.

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Çalıntı olduğu tespit edilen aracın sürücüsü ile otomobildeki bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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