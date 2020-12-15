Gaziantep'te çalıntı malzemelerle uyuşturucuyu takas eden şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te çalıntı malzemelerle uyuşturucuyu takas eden şüpheli tutuklandı

15.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:50
Gaziantep'te çalıntı malzemelerle uyuşturucuyu takas eden şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu veren şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu veren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheliyi adresinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çalıntı elektronik eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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