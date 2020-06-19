Gaziantep'te çalıntı araç polisten kaçarken kaza yaptı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak çalıntı araçla kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından Antep fıstığı ağaçlarına çarparak durabildi.
19.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak çalıntı araçla kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından Antep fıstığı ağaçlarına çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde asayiş uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine E.Y. idaresindeki aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.
Yaşanan kovalamacada, şüphelinin idaresindeki araç Sekili Mahallesi yakınlarındaki Antep fıstığı ağaçlarına çarparak durabildi.
Gözaltına alınan sürücünün kullandığı otomobilin Cumhuriyet Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.
Kaynak: AA