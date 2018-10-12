Gaziantep'te Çalıntı 10 Motosiklet Ele Geçirildi: 6 Gözaltı

GAZİANTEP'te polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı 10 motosiklet ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte değişik tarihlerde çalınan motosikletlerin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, fiziki, teknik ve istihbarı çalışmalar sonucu değişik marka ve modellerde 10 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine verilmek üzere el konulurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

- Gaziantep