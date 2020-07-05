Gaziantep'te çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli yakalandı Gaziantep'te çaldıkları otomobille kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te çaldıkları otomobille kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptıkları sırada bir otomobile "dur" ikazında bulundu.

Polisten kaçmaya çalışan sürücü ve otomobildeki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekipler yaptığı kontrolde otomobilin şüpheliler tarafından çalındığını tespit etti.

Otomobilde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA