Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Gaziantep'te, çaldıkları araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
27.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:24

Gaziantep'te, çaldıkları araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren 2 kişi cüzdan, telefon ve araba anahtarı çaldı.

Daha sonra ikametten ayrılan şüpheliler, evin yakınlarında bulunan otomobili de çalarak kaçtı.

İhbar üzerine şüphelilerin peşine düşen güvenlik güçleri, bir süre sonra 2 kişiyi çaldıkları otomobille yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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