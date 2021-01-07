GAZİANTEP - Çaldıkları altınlarla araç almaya çalışan iki zanlı tutuklandı

Gaziantep'te çaldıkları altınlarla araç takas etmeye çalışırken yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazikent Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin lira değerinde altın çalan şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı, çaldıkları altınları bir araç alımı için takas yaparken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, altınlar ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin bir otomobille iş yerinin önüne gelip altınları çaldıktan sonra kaçtıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı