Gaziantep'te çaldığı bilgisayarı elinde taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde dizüstü bilgisayarı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dizüstü bilgisayarı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde dizüstü bilgisayar taşıyan bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, yaptığı kontrollerde bilgisayarın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çalındığını, şüphelinin de 32 suçtan kaydının bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dizüstü bilgisayar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA