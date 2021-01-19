Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
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Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

19.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:22
Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kar yağışı nedeniyle çöken ağılın altında kalan Ayşe Fatma Seven (47) ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kar yağışı nedeniyle çöken ağılın altında kalan Ayşe Fatma Seven (47) ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ağılın üzerinde kar birikintisi oluştu. Karın ağırlığından dolayı çadırdan yapılma derme çatma ağıl bir anda çöktü ve bu sırada içeride bulunan Ayşe Fatma Seven ile 200 küçükbaş hayvan altında kaldı. 

Olayı görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, çöken ağılda mahsur kalan kadın ile küçükbaş hayvanları kurtardı.

Ayşe Fatma Seven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Gaziantep'te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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