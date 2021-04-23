Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı
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Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele için ülke genelinde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep kent merkezi sessizliğe gömüldü.

Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele için ülke genelinde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep kent merkezi sessizliğe gömüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgınıyla mücadele için ülke genelinde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesiyle İçişleri Bakanlığı bu hafta sonuna özel olarak kısıtlamaya Cuma gününün de dahil olacağını duyurmuştu. Kısıtlamayla birlikte Gaziantep kent merkezi sessizliğe gömüldü. Kent merkezinde gün içinde sürekli yoğun olan tarihi ve turistik bölgelere sessizlik hakim oldu. Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Demokrasi Meydanı, Karagöz Caddesi, Balıklı Meydanı, Bakırcılar Çarşısı ile Gaziler Caddesinde kuş cıvıltıları yankılandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kısıtlamayı ihlal edenleri tespit edebilmek için kavşak ve ana caddelerde çok sayıda kontrol noktası kurdu.

22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı
Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı
Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı
Gaziantep'te caddeler ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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