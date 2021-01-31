Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
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Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

31.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:09
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

GAZİANTEP'in işlek cadde ve meydanları, koronavirüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'in işlek cadde ve meydanları, koronavirüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizliğe büründü.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de kentteki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetimlerde bulunan polis ekipleri, trafikte hareket halindeki araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.


Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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