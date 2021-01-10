Gaziantep'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

GAZİANTEP'te cadde ve meydanlar koronavirüse karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı.

GAZİANTEP'te cadde ve meydanlar koronavirüse karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in cadde ve meydanlarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında trafikte, çarşı ve meydanlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 336 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı