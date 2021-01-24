Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
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Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

24.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:40
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

GAZİANTEP'te araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

GAZİANTEP'te araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin işlek cadde, meydan ve sıklıkla kullanılan tramvay ve otobüs duraklarında sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.Kentte dün yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 185 kişiye idari para cezası uygulandı.


Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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