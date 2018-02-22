Gaziantep'te Bylock Tutuklaması
Gaziantep’te FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen F.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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