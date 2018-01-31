Gaziantep'te Bylock Tutuklaması
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Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep’te Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep'te Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında daha önce yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen A.Y., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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