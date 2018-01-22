Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep'te bylock kullandığı tespit edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, KHK ile kapatılan dernekte üyeliği bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı bylock kullandığı tespit edilen A.D. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP