Gaziantep'te Bylock Tutuklaması
AFRİN HAREKATI'NDA 3. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep’te bylock kullandığı tespit edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep'te bylock kullandığı tespit edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, KHK ile kapatılan dernekte üyeliği bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı bylock kullandığı tespit edilen A.D. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.