Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep’te Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Bylock Tutuklaması

Gaziantep'te Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.Ç isimli şahsın, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edildi.

H.Ç., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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