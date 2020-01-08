Gaziantep'te Bylock'tan 1 tutuklama
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Gaziantep'te Bylock'tan 1 tutuklama

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i 'Bylock' kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

08.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:04
Gaziantep'te Bylock'tan 1 tutuklama

'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i 'Bylock' kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheliden G.K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Bylock' kullandığı gerekçesiyle tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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