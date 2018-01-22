Gaziantep'te Bylock'tan 1 Tutuklama
GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı belirlenen A.D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - Gaziantep