Gaziantep'te Bylock'tan 1 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Bylock'tan 1 Kişi Tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te Bylock'tan 1 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

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