Gaziantep'te ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski gelir uzman yardımcısı M.İ.O, operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA