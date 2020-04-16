Gaziantep'te ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski gelir uzman yardımcısı M.İ.O, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA