Gaziantep'te "Bylock" Kullanan Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'te "Bylock" Kullanan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dershanesinde öğretmenlik yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme program "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dershanesinde öğretmenlik yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme program "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavılığınca yapılan yazılı açıklamada, örgütle iltisaklı dershanede öğretmenlik yapmış ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının belirlenmesi üzerine, hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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