Gaziantep'te Bylock Kullanan Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'te Bylock Kullanan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Bylock Kullanan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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