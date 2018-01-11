Gaziantep'te 'Bylock'a 2 Tutuklama

Gaziantep'te 'Bylock'a 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 2 kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te 'Bylock'a 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 2 kişi, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları belirlenen ve isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

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