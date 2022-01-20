Gaziantep'te buzlanma ve don uyarısı - Haberler
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Gaziantep'te buzlanma ve don uyarısı

Gaziantep'te buzlanma ve don uyarısı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, kentte buzlanma ve don uyarısında bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, kentte buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Parçalı ve çok bulutlu bir günün tahmin edildiği Gaziantep'te kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin öngörüldüğü kentte, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Gaziantep, Güncel, Haber

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