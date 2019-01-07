Gaziantep'te Buzlanma Faciası

Gaziantep'te 2 saat içerisinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 8 kazada 30 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 2 saat içerisinde 8 kaza meydana geldi. Kayan araçlardan bazıları yoldan çıktı, refüje çarptı, bazıları ise takla attı, şarampole devrildi. Kazalarda toplam 30 kişi yaralandı.

Yavuzeli'nde öğrencileri taşıyan araç takla attı

Kazalardan biri Gaziantep-Yavuzeli D-812 karayolunda meydana geldi. Kekliktepe Mahallesi'nden Yavuzeli İmam Hatip Ortaokuluna öğrenci götüren İ.K. idaresindeki 02 EH 936 plakalı araç, Yavuzeli ilçe girişine 2 kilometre kala buzlanma nedeniyle önce refüje çarptı, ardından takla attı. Yaralanan 12 öğrenci Gaziantep ve Yavuzeli'ndeki hastanelere sevk edildi.

Kilis yolunda 7 yaralı

Gaziantep-Kilis yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü öğrenilemeyen 79 M 0103 plakalı minibüs kaygan yolda kontrolünün kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen araçtan sağ çıktı

Gaziantep Rasaf yolunda ise seyir halinde bulunan Mecit Dağdeviren idaresindeki 27 J 6816 plakalı araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü Mecit Dağdeviren kazadan yara almadan kurtuldu. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olduğunu belirten sürücü yol kenarındaki aracını kaldırmak için saatlerce çekici bekledi.

Diğer 5 kazada yaralanan 11 kişi de hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA