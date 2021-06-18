Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları
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Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları

Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında Gaziantep'e gelen bir grup CHP'li belediye başkanı, İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu.

Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında Gaziantep'e gelen bir grup CHP'li belediye başkanı, İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, grup adına gazetecilere, 3 günlük bir çalışma programı içerisinde Gaziantep'te misafir olduklarını dile getirdi.

Bugün 21 belediye başkanıyla İslahiye'de esnafın sorunlarını dinlemeye çalışacaklarını ifade eden Savaş, "Buradaki ekonomik tabloyu görmeye ve insanlarımızın psikolojik, sosyolojik pozisyonu görmeye geldik. Şuanda esnaf ziyareti yapıyoruz." dedi.

???????Belediye başkanları, ilçedeki temasları kapsamında esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları
Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları
Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep'te buluşan CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları - Haberler
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