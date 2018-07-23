Gaziantep'te Bulunan Rus Füzesi Enkazı Taşındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesine ait olduğu açıklanan enkaz taşındı.

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki ormanlık arazide vatandaşlar tarafından bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz, kepçe yardımıyla taşındı. Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi parçaları, Nurdağı Sakçagözü Jandarma Karakoluna götürüldü. Füze parçalarının TÜBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi. - GAZİANTEP