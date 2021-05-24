Gaziantep'te bulunan para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, rutin devriye görevleri sırasında Serinevler Mahallesi'nde bir motosiklet heybesi buldu.

Heybe içinde bulunan kadın çantası içinde cep telefonu, 5 bin lira ve 1 altın yüzük ile 1 çift altın küpe olduğu tespit edildi.

Çanta içindeki cep telefonundan heybenin Ali Taşkına'a ait olduğu belirlenip, kendisiyle irtibat kuruldu.

Yapılan kimlik tespitinin ardından heybe ve içindeki çanta tutanakla sahibine teslim edildi.

Taşkın, eşiyle birlikte motosikletle seyir halindeyken düşürdüğü heybeyi kendisine ulaşarak teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek