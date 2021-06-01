Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
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Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı

Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı.

İslahiye'de 130 bin dekar araziye ekili buğday ile 20 bin dekar alanda ekili olan arpa hasadına başlandı. Mevsimsel yağışların beklenilenin altında kalması nedeniyle yaşanan rekolte düşüklüğü çiftçiyi üzdü. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 150 bin dönüm alanda arpa ve buğday hasadına başlandığını ancak yeterli yağışların alınmamasının rekolte kaybına neden olduğunu belirterek, "Nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların olmaması nedeniyle, dönümde yüzde 40 oranında verim düşüklüğü yaşanmaktadır" dedi.


Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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