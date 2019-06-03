Gaziantep'te buğday tarlasında yangın

Gaziantep'te buğday tarlasında yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 11 bin dönümde ekili buğday zarar gördü.

Gaziantep'te buğday tarlasında yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 11 bin dönümde ekili buğday zarar gördü.

Güllühöyük Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla 4 saatte söndürülebildi.

Yangında, 5 farklı kişiye ait olduğu belirtilen 11 bin dönümde ekili buğdayın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et