GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
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GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday tarlalarında kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday tarlalarında kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.

Arfalı ve Kozdere mahalleleri ile Gaziantep yol güzergahı boyunca buğday tarlalarını ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Doğada kendiliğinden yetişen gelincikler kartpostallık manzara oluşturuyor.

Gelincikler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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GAZİANTEP - Buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu - Haberler
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