Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

İslahiye-Nurdağı çevre yolunun Leçe mevkisinde buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında buğday ekili alan zarar gördü.

Araban ilçesi Taşdeğirmen Mahallesi yakınlarındaki buğday ekili arazide de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp arazinin yapısı nedeniyle itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği yangına çiftçiler traktörleriyle müdahale etti. Yangında buğday ekili tarla zarar gördü.

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Varank Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 20:07:41. #1.14#

title