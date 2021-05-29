Son dakika gündem: GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

İslahiye-Nurdağı çevre yolunun Leçe mevkisinde buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında buğday ekili alan zarar gördü.

Araban ilçesi Taşdeğirmen Mahallesi yakınlarındaki buğday ekili arazide de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp arazinin yapısı nedeniyle itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği yangına çiftçiler traktörleriyle müdahale etti. Yangında buğday ekili tarla zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek